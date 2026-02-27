Die Neandertaler sind zwar längst ausgestorben, aber viele Menschen in Europa und Asien tragen ein bisschen DNA dieser Frühmenschen in ihrem Erbgut.

Unsere Homo Sapiens-Vorfahren müssen also den Neandertalern in der Steinzeit begegnet sein, und mit ihnen Kinder gezeugt haben. Ein Forschungsteam von der University of Pennsylvania hat im Erbgut von Neandertalern jetzt neue Details zu diesen sexuellen Begegnungen entdeckt: Offenbar hatten Homo Sapiens-Frauen deutlich öfter Sex mit Neandertaler-Männern als Homo-Sapiens-Männer mit Neandertaler-Frauen.

Die Forschenden vermuten, dass das an Präferenzen bei der Partnerwahl liegt. Sprich: Neandertaler-Männer fanden Homo Sapiens-Frauen attraktiv. Ob diese Frauen auch Neandertaler-Männer anziehend fanden, ob sie eine Beziehung miteinander hatten oder ob vielleicht sexuelle Gewalt im Spiel war, können die Fachleute allerdings nicht sagen.

Die Studie ist im Fachjournal Science erschienen.

