Reife Erdbeeren haben diese ganz besondere, lecker-rote Farbe. Wer schonmal selbst auf einem Erdbeerfeld pflücken war, weiß auch, dass man die reifen Früchte ganz vorsichtig von der Pflanze abdrehen muss, damit man sie nicht zermatscht.

Forschende der Cornell University in den USA haben diese Erntekunst nun einem Robotergreifarm beigebracht. Optische Sensoren verraten ihm die Farbe der Frucht und damit auch, ob sie reif genug für die Ernte ist. Der weiche Greifer hat fünf Finger und ist außerdem mit Sensoren ausgestattet, mit denen er behutsam die Form der Erdbeere ertasten kann. Sobald der Greifer die Erdbeere sicher im Griff hat, dreht das Roboterhandgelenk sie von der Pflanze ab, anstatt an ihr zu ziehen oder sie abzurupfen. So bleibt die Erdbeere heil.

Die Forschenden schreiben, dass sich der Robotergreifarm auch für die Ernte anderer Früchte, wie Mangos oder Avocados eignet. Auch in anderen Bereichen können sie sich einen Einsatz der Soft-Robotik vorstellen, zum Beispiel in der Biomedizin.