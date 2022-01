Aber: Forschende und Umweltschützende warnen davor, so etwas tatsächlich zu machen. Sie haben einen offenen Brief in einem Fachmagazin veröffentlicht. Darin heißt es, so ein künstlicher Eingriff ins Klima könne nie so geregelt werden, dass er fair sei. Die Erderwärmung würde zwar vermutlich tatsächlich erstmal gestoppt, aber einige Regionen würden stark leiden. In Südasien und Westafrika könnte zu wenig Regen fallen und dann hätten Millionen von Menschen nicht mehr genug zu essen. Auch das Amazonas-Gebiet könnte zu trocken werden. Die Fachleute schreiben in ihrem offenen Brief, dass ein künstlicher Eingriff ins Klima nicht als mögliche Option betrachtet werden dürfe. Stattdessen müssten die Länder den Klimawandel an der Wurzel bekämpfen - durch mehr Nachhaltigkeit.

Unterschrieben haben die Forderung auch der Präsident des deutschen Umweltbundesamtes, Dirk Messner, und der deutsche Klimawandel-Experte Frank Biermann.