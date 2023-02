Wegen der Erderwärmung wird daran geforscht, ob es irgendwelche Tricks gibt, wie die Erde sich doch nicht so stark aufheizt.

Eine Idee ist: Man könnte vielleicht irgendwie die Sonne abblocken. Bei großen Vulkanausbrüchen früher war es so, dass die Asche den Himmel so stark verdunkelt hat, dass es auf der Erde kälter wurde. Jetzt haben Forschende der Uni Utah in den USA dazu eine neue Idee. Sie sagen, man könnte Mondstaub nehmen, und ihn weit weg von der Erde in eine Umlaufbahn zwischen die Erde und die Sonne bringen. In ihrer Simulation waren diese Art von Staub und diese Umlaufbahn am effektivsten, um die Erde zu verdunkeln. Die Forschenden sagen: Wenn man den Staub weit von der Erde entfernt verteilt, braucht man weniger, um große Effekte zu haben.

Die Forschenden sagen allerdings auch, dass das erstmal nur eine Simulation ist. Sie haben nicht untersucht, wie realistisch es ist, Mondstaub für so eine Aktion abzubauen.

Warnung vor "Solar Geoengineering"

Andere Forschende warnen davor, solche "Solar Geoengineering"-Projekte zu ernst zu nehmen. Auch, weil das Verdunkeln der Erde gefährliche Nebenwirkungen haben könnte. Außerdem sagen sie: Wenn suggeriert wird, dass die Klimaerwärmung so einfach zu lösen ist, wird nicht mehr so viel gegen die Ursachen der Erwärmung getan.