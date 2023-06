Seit wann es auf unserer Erde Tiere gibt, ist immer noch ein Rätsel.

Denn: Wenn man nach Knochenfunden geht, gab es die ersten Tiere wohl vor rund 500 Millionen Jahren - so alt sind entdeckte Fossilien. In der Zeit scheint die Tierwelt geradezu explodiert zu sein. Das weckt in der Wissenschaft Zweifel. Einige Fachleute glauben, dass es schon viel früher Tiere gab - vor 800 Millionen Jahren. Sie beziehen sich auf Mutationsraten von Genen. Die These: Es sind vielleicht einfach keine Fossilien übrig geblieben, weil Gewebe, Knochen und Schalen der Tiere zu fragil waren.

Kann das sein? Dieser Frage ist ein Forschungsteam nachgegangen: Es hat Sediment untersucht - unter anderem in arktischen Gebieten. Denn einige dieser hunderte Millionen Jahre alten Erdschichten können durchaus sehr zerbrechliche Materialien konservieren, weil sie antibakteriellen Ton enthalten. Die Forschenden sagen, sie haben in mehreren Lagerstätten diesen Ton gefunden und trotzdem keine Tierfossilien. Das spricht aus ihrer Sicht gegen die These, dass Tiere schon vor 800 Millionen Jahren die Erde bevölkerten. Frühenstens, sagen sie, gut zehn Millionen Jahre später.