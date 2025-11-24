Woher Theia gekommen sein könnte, dazu gibt es jetzt eine neue Theorie vom Max Planck Institut für Sonnensystemforschung. Dort wurden Gesteinsproben von der Erde, vom Mond und von anderen Meteoriten aus unseren Sonnensystem verglichen. Unter anderem wurde die Zusammensetzung von Eisen, Chrom, Titan und Zirkonium untersucht.

Mit den Daten wurde ein Modell gefüttert. Dieses Modell kann anzeigen, welches Szenario mit den Ergebnissen, die wir heute haben, am wahrscheinlichsten ist - ähnlich wie bei einem Tatort, bei dem man anhand der Spuren rekonstruiert, wie das Verbrechen passiert sein könnte. Demnach ist es am wahrscheinlichsten, dass Theia der Erde sehr ähnlich war, was die Zusammensetzung betrifft, und möglicherweise aus der unmittelbaren Nachbarschaft stammte. Vermutlich zog Theia vor dem Aufprall ihre Kreise zwischen Erde und Sonne.



Theia gibt bis heute Rätsel auf, weil nicht viel von dem Himmelkörper übrig blieb.

