Heute sind die natürlichen Ressourcen, die die Erde dieses Jahr erneuern und bereitstellen kann, rechnerisch aufgebraucht.

Das Global Footprint Network hat den Erdüberlastungstag ausgerechnet - und der ist in den letzten 50 Jahren immer früher im Jahr. Demnach verbraucht die Menschheit derzeit pro Jahr rechnerisch 1,8 Erden. Der BUND sagt, wenn alle so leben würden wie wir hier in Deutschland, wären sogar drei Erden nötig.

Laut BUND gibt es aber Möglichkeiten gegenzusteuern - etwa mit besseren Mehrwegsystemen. So würden weniger Verpackungen und Plastik verbraucht. Außerdem könnten Elektrogeräte länger halten oder besser repariert werden, wenn sie anders designt wären.

Auch ein höherer CO2-Preis (von etwa 95 Euro pro Tonne - in Deutschland liegen wir gerade bei 25 Euro) und mehr Strom (nämlich mindestens 75 Prozent) aus erneuerbaren Energien würden helfen, den World Overshoot Day weiter nach hinten zu schieben.