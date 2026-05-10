Heute hat Deutschland rechnerisch alle natürlichen Ressourcen verbraucht, die eigentlich fürs ganze Jahr reichen sollten.

Darauf weisen mehrere Umweltschutzorganisationen hin. Heute ist der deutsche Erdüberlastungstag - auf Englisch "Overshoot Day". Den berechnet das Global Footprint Network regelmäßig für die Welt und unterschiedliche Länder. Deutschland liegt beim Ressourcenverbrauch relativ weit vorn, wenn auch nicht ganz so weit wie z.B. Katar oder die USA. Wenn alle Menschen der Erde so viel CO2 ausstoßen würden wie wir in Deutschland, bräuchten wir drei Planeten, sagt z.B. der BUND. Er fordert, schneller aus den fossilen Energien auszusteigen und Energie zu sparen.

Letztes Jahr war der deutsche Überüberlastungstag schon am 3. Mai - wir sind dieses Jahr also eine Woche später dran. Das liegt aber nicht daran, dass wir inzwischen achtsamer mit unseren Ressourcen umgehen würden, sondern eher an aktualisierten Daten und geänderten Berechnungsmethoden.