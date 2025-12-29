Die Freizeit zur Erholung nutzen - dazu sind viele Menschen offenbar nicht in der Lage.

Die Techniker Krankasse hat in Sachsen eine repräsentative Umfrage zu Arbeit, Stress und Erholung gestartet. Dabei hat jede dritte Person angegeben, dass sie nach getaner Arbeit oder an freien Wochenenden nicht abschalten kann. Jeder vierten Person gelingt das nicht mal im Urlaub. Sie fühlen sich von der Arbeit ausgelaugt und dabei blieben auch Familie und Freundschaften auf der Strecke.

Die Krankenkasse rät dringend zur Erholung, weil sie Voraussetzung dafür ist, langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben. Wer etwa jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr nicht arbeiten muss, könnte zum Beispiel das Diensthandy weglegen, soziale Kontakte pflegen und sich an der frischen Luft bewegen. In hartnäckigen Fällen könnten auch Gesundheits-Apps Erholung anleiten.

Für die Befragung wurden vom Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der TK von Mai bis Juni 2025 in Sachsen telefonisch 1002 Menschen im Alter ab 18 Jahren befragt.