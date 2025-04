Pflanzen und Grünflächen sind gut für unsere Psyche und Erholung.

Jetzt hat ein Forschungsteam aus der Schweiz untersucht, wie sich solche Erholungsräume konkret auswirken - körperlich und mental. Dafür haben die Forschenden Tests mit Teilnehmenden gemacht. Die wurden zuerst gestresst: Sie mussten im Labor unter Zeitdruck Aufgaben lösen, während sie u.a. mit Verkehrslärm beschallt wurden.

Danach bekamen sie eine VR-Brille, mit der sie entweder in eine virtuelle urbane Welt eintauchten oder in eine Landschaft im Grünen - unterstützt jeweils durch passende Geräusche.

Stress nahm in der virtuellen Natur schneller ab

Die Forschenden schreiben im Journal of Environmental Psychology, dass der körperliche Stress in der virtuellen grünen Umgebung deutlich stärker abnahm als im Stadt-Szenario. Die Teilnehmenden fühlten sich nach dem Eintauchen dort ruhiger, entspannter und fokussierter. Diese Ergebnisse aus dem Labor wurden auch in einer Feldstudie bestätigt. Laut den Forschenden wirken Grünräume nicht nur kurzfristig erholsam, sondern mindern auch Langzeitstress.