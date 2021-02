Welche Musik findet ihr richtig gut und welche Lieder lösen bei euch starke Gefühle aus?

Es könnte gut sein, dass es die Musik ist, die ihr in eurer Jugend gehört habt. Forschende haben das jetzt mal etwas genauer untersucht. Sie wollten wissen, ob wir die Musik unserer Jugend besser finden als andere Musik - und ob unsere Gefühle zur Musik etwas damit zu tun haben, dass wir uns oft gut an unsere Jugendzeit erinnern.

Die Forschenden haben fast 500 Erwachsenen zwischen 18 und 82 mehr als 100 Popsongs vorgespielt, die in den Charts waren. Dann sollten sie sagen, wie gut sie die Lieder kennen, wie sehr sie sie mögen und ob sie damit viele Erinnerungen verbinden. Raus kam: Die meisten Erinnerungen riefen Lieder hervor, die in den Charts waren, als die Versuchspersonen etwa 14 Jahre alt waren.

Es gibt aber auch Dauerbrenner

Die Forschenden vermuten, dass uns diese Songs an wichtige Ereignisse erinnern, also an Freunde oder Schul-Feiern. Interessant fanden die Forschenden, dass manche Songs auch über Generationen hinweg sehr beliebt sind - zum Beispiel Hotel California von den Eagles, I Will Survive von Gloria Gaynor und Billie Jean von Michael Jackson.