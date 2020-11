Wenn wir uns an ein Ereignis erinnern, erinnern wir uns tatsächlich an das, was wirklich passiert ist?

Viele Psychologen haben da ihre Zweifel, es gibt eine Menge Studien die zeigen, wie leicht Erinnerungen verändert werden können. Aber ein Team von US-Psychologen wollte wissen, wie genau Erinnerungen sind, wenn niemand versucht, sie zu manipulieren, wenn es keine Stressituation ist und auch kein künstlicher Labor-Versuch. Also schickten sie eine Gruppe von Testpersonen verschiedener Altersgruppen auf eine geführte Museumstour. Die Leute mussten dann zwei Tage später alles von dieser Tour erzählen, woran sie sich erinnerten. In einem weiteren Versuch wurden Universitäts-Angestellte befragt zu einem Standard-Verfahren, das sie alle durchlaufen hatten - bei manchen war das drei Jahre her. Trotzdem waren bei allen Befragten die Erinnerungen zu über 90 Prozent korrekt. Das ist viel mehr als erwartet. Die Autoren hatten auch Kolleginnen und Kollegen befragt, wie hoch sie den Anteil richtiger Erinnerungen bei den Testpersonen schätzen würden - die Experten rechneten mit durchschnittlich 40 Prozent richtigen Erinnerungen.