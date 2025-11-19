Fertiggerichte sind billig und bequem - doch wer viele hochverarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt, tut sich gesundheitlich keinen Gefallen.

Das Medizin-Fachjournal The Lancet widmet dem Thema in seiner aktuellen Ausgabe einen Schwerpunkt. Darin warnen Fachleute, dass weltweit immer mehr Menschen bei der Ernährung auf Industrieprodukte setzen. Und dass damit das Risiko für Übergewicht und Krankheiten wie Diabetes oder auch psychische Probleme steigt.

Andere Forschende geben zu bedenken, dass es keine einheitliche Definition für gefährliche hochverarbeitete Lebensmittel gibt - und dass auch trotz Fertiggerichten insgesamt eine gesunde Ernährung möglich ist. Die Teams hinter den Lancet-Studien meinen trotzdem: Das Ausmaß der Probleme ist schon jetzt so klar, dass die Politik aktiv werden sollte - um der Werbemacht von Industrie-Lebensmitteln mehr entgegenzusetzen, und um dafür zu sorgen, dass sich auch Menschen mit wenig Geld eine gesunde Ernährung leisten können.

