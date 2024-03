Jeder achte Mensch auf diesem Planeten ist krankhaft übergewichtig.

Einer Studie aus dem Fachmagazin The Lancet zufolge leben weltweit mittlerweile eine Milliarde Menschen mit Adipositas, also krankhaftem Übergewicht. In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Zahl bei den Erwachsenen verdoppelt - bei Kindern und Jugendlichen sogar vervierfacht.

Es gibt auch gute Nachrichten: Die Zahl der Menschen mit Untergewicht ist dagegen zurückgegangen. Das heißt auch, dass starkes Übergewicht das Untergewicht als Nummer eins der weltweiten Ernährungsprobleme abgelöst hat.

Das internationale Forschungsteam hat die Zahlen in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation erhoben. Die WHO hat schon vor einiger Zeit einen Maßnahmenplan entworfen, der von der Unterstützung von Müttern beim Stillen über gesundes Schulessen, Sportprogramme bis hin zum Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel reicht. Das Problem sei aber, so ein WHO-Verantwortlicher, dass Ursachen und Maßnahmen gegen Adipositas zwar bekannt seien - sie werden aber nicht ausreichend angewendet.