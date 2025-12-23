In Paranüssen steckt viel Selen und das unterstützt unser Immunsystem.

Außerdem sind in den großen Nüssen wichtige Mineralstoffe drin wie Kalzium und Magnesium, essenzielle Aminosäuren und ungesättigte Fettsäuren. Doch in Paranüssen wurden auch schon Spuren problematischer Metalle nachgewiesen wie Barium und radioaktives Radium.

Forschende unter anderem des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf haben die Nüsse genauer untersucht. Sie wollten wissen, wie viel dieser Elemente beim Verdauungsprozess tatsächlich in den Körper gelangen kann. Dabei bestätigte sich, dass schon eine Paranuss reicht, um den Tagesbesdarf an Selen zu decken. Und bei den problematischen Stoffen kam raus, dass die schwer löslich sind und deshalb praktisch unproblematisch.