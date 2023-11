Zwei Sätze sind typisch für lange Autofahrten: "Sind wir bald da?" und "Ich hab Hunger!".

Nicht nur, aber vor allem von mitfahrenden Kindern. Eine Studie zeigt jetzt: Langeweile sorgt dafür, dass Kinder mehr essen. Und zwar ziemlich viel: In dem Experiment haben die gelangweilten Kinder innerhalb von vier Minuten durchschnittlich etwa 80 Prozent mehr Kilokalorien gegessen als die Kinder einer Kontrollgruppe. Das berichten Forschende einer britischen Uni in ihrer Studie.

Bei langen Zug- oder Autofahrten ist das in Ordnung, sagt eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, weil es Ausnahmen sind. Es sei sinnvoll, viel Obst und Gemüse mitzunehmen, weil Kinder in solchen Situationen einfach essen, was da ist. Aber auch Süßigkeiten in Maßen sei ok.

Schwieriger wird es laut der DGE, wenn Kinder auch im Alltag aus Langeweile oder zum Trost essen. Daraus könnten ungesunde Gewohnheiten entstehen, die bis ins Erwachsenenalter bleiben.

An dem britischen Experiment haben rund 120 Kinder zwischen vier und fünf Jahren teilgenommen.