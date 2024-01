Kiwis sind kleine, haarige Stimmungsaufheller.

Eine Kiwi pro Tag essen, hat schon nach vier Tagen einen positiven Effekt auf die Stimmung. Forschende aus Neuseeland haben das mit über 150 gesunden Menschen getestet, die etwas zu niedrige Vitamin-C-Level hatten.

In einem Experiment haben Teilnehmende entweder Kiwis gegessen, Vitamin-C-Kapseln genommen oder Placebos bekommen. Anschließend haben sie berichtet, wie es ihnen geht. Die Kiwi-Gruppe fühlt sich wohler und lebendiger. Der Effekt hielt wochenlang an, solange sie Kiwis gegessen haben. Grund dafür könnte das Vitamin C in den Früchten sein, denn auch der Vitaminkapsel-Gruppe ging es leicht besser.

Der Studienleiter sagt, dass bei frischen Lebensmitteln immer noch andere Effekte mitreinspielen als bei Vitaminkapseln. Und er meint, dass die Ernährung auch bei psychischen Krankheiten eine Rolle spielt. Deshalb sollte sie mit in die Therapie einbezogen werden.