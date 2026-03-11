Abnehmspritzen und -tabletten beeinflussen die Geschmackswahrnehmung - und deshalb kaufen Menschen, die sie nehmen, offenbar mehr Produkte mit starken Aromen.

Das zeigen Wirtschaftsdaten aus den USA, über die die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Verschiedene Studien haben schon gezeigt, dass durch Abnehmspritzen und -tabletten alle fünf Grundgeschmacksrichtungen – also süß, salzig, sauer, bitter und umami – wohl deutlich abgeschwächt werden.

In den USA nehmen schon rund 12 Prozent der Menschen solche Abnehmmittel und achten verstärkt auf ihr Gewicht - und das verändert offenbar ihre Essgewohnheiten: Denn der Absatz von süßen, sauren und scharfen Saucen ist gestiegen und dazu der von Hähnchenprodukten. Außerdem berichtet ein großer Schokoladenhersteller, dass sich seine Süßigkeiten bei Konsumierenden von Abnehmspritzen und -tabletten offenbar stärker verkaufen als bei anderen Menschen.