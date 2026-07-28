Wer sich überwiegend pflanzlich ernährt, kann dadurch seine Darmgesundheit verbessern.

Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, was Ballaststoffe und bestimmte Arten von Proteinen damit zu tun haben.

Ballaststoffe kann unser Körper nicht verdauen, sie landen in unserem Dickdarm bei den Darmmikroben. Die setzen Ballaststoffe um, und dabei scheiden sie mehr Stoffwechselprodukte aus, die als gesundheitsfördernd angesehen werden und weniger Produkte, die als eher schädlich gelten

Neue Protein-Art: Prifis

Das Team schreibt im Fachmagazin PNAS: Auch besondere Arten von Proteinen können diesen Effekt haben. Das Team hat sie Prifs getauft - proteins imitating fiber - auf deutsch: Proteine, die Ballaststoffe nachahmen.

In pflanzlichen Lebensmitteln sind mehr Prifs enthalten als in tierischen.