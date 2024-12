Regelmäßig Limo und Eistee trinken - das ist offenbar schädlicher für uns als regelmäßig Kuchen zu essen.

Das ist das Fazit einer Gesundheitsstudie aus Schweden. Dafür haben die Forscherinnen die Daten von fast 70.000 Menschen untersucht - und zwar dazu, was die so essen und welche Krankheiten sie über die Jahre hatten. Ziel war, rauszufinden, welche Art von Zucker besonders schädlich ist für die Gesundheit. Und da fanden die Forscherinnen einen überraschenden Unterschied. Sie schreiben: Wer oft Zucker-Getränke trinkt, hat ein viel höheres Risiko für Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Dagegen richten Kuchen und Kekse deutlich weniger Schaden an. Menschen, die ab und zu Kuchen aßen, ging es gesundheitlich sogar besser als anderen.

Die Forscherinnen vermuten, dass Menschen, die Kuchen essen, das in Gesellschaft tun, also sozial aktiv sind. Und sozial aktiv zu sein, wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Das ist jetzt laut den Forscherinnen kein Freibrief, endlos Kuchen zu essen. Aber wer das ab und zu macht, und es mit sozialen Treffen verbindet, macht wohl nichts falsch.