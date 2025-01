Was bewirken Kalorienangaben oder ABCDE-Nutriscores auf Lebensmittelverpackungen?

Bringen sie Menschen dazu, weniger Energie in Form von Kalorien zu sich zu nehmen? Dazu hat ein britisches Forschungsteam systematisch Studien ausgewertet. In Summe waren es Daten von mehr als 10.000 Menschen in Ländern wie den USA, Kanada, Frankreich und Großbritannien. Ergebnis: Solche Angaben auf Verpackungen führen tatsächlich dazu, dass Menschen etwas weniger essen. Und zwar pro Mahlzeit rund sechs Prozent weniger Kalorien.

Das klingt zwar vielleicht nach eher wenig, aber laut dem Forschungsteam könnte sich die Kennzeichnung sich trotzdem über viele Menschen betrachtet positiv auf die Gesundheit einer Bevölkerung auswirken. Über die Hälfte der Erwachsenen in Europa wiegt mehr, als es für die Gesundheit empfohlen wird.

Die Studie ist ein CochraneReview. Diese Art der Veröffentlichung ist bekannt für ihre besonders gründliche Auswertungen zum Stand der Forschung bei Gesundheitsthemen.