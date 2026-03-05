Um unser Immsystem zu unterstützen, könnten wir auch darauf achten, welche Art Fett wir essen.

Eine neue Studie im Fachmagazin Nature zeigt: Die unterschiedlichen Fette in unserer Ernährung verändern die Zusammensetzung der Fette in den T-Zellen, also in den Abwehrzellen des Körpers. Und das macht diese Zellen entweder stärker oder schwächer.

Den Zusammenhang haben die Forschenden bei Versuchen mit Mäusen und bei menschlichen Körperzellen gefunden.

Mehr Avocado, weniger Sojabohnen

Grob gesagt sollten wir mehr Lebensmittel mit einfach ungesättigte Fettsäuren essen als solche mit mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Also mehr Avocados und Olivenöl und weniger fetten Fisch und Sojabohnen.

Wie viel Fett da gut ist und das genaue ideale Verhältnis muss aber noch erforscht werden. Sobald das klar ist, könnte man laut den Forschenden mit einer speziellen Ernährung zum Beispiel die Wirkung von Impfungen oder Krebstherapien verstärken.