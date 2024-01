Viel Obst zu essen, gilt als gesund.

Aber auch hier sollte man es nicht übertreiben. Der Grund ist Fruktose, der Zucker, der beispielsweise in Früchten und Honig vorkommt. Die Folge von zu viel Fruktose kann eine Fettleber sein. Davor warnt die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Sie weist darauf hin, dass alle Zuckerarten bei Überkonsum ihren Weg in die Leber finden, Fruktose die Fettneubildung aber in besonderem Maße steigert.

Die Fettleber ist die häufigste Lebererkrankung, die eine chronische Entzündung des Organs hervorrufen kann. Unbehandelt können Lebererkrankungen zu Zirrhose und Leberkrebs führen. Deshalb sollte man auch bei eigentlich gesundem Obst genau hinschauen - zum Beispiel bei Smothies, bei denen oft mehrere hundert Gramm Obst verarbeitet werden. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt zwei Portionen Obst am Tag, idealerweise unverarbeitet.