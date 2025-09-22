Viele Fette, kaum Kohlenhydrate – so funktioniert die Keto-Diät.

Manche schwören darauf, wenn sie abnehmen wollen. Eine neue Studie mit Mäusen zeigt jetzt aber: Auf Dauer könnte diese Ernährungs-Form eher schaden.

Die Tiere hielten ihr Gewicht anfangs zwar oder nahmen sogar leicht ab. Aber nach ein paar Wochen legten sie wieder zu und entwickelten ernsthafte Gesundheits-Probleme: Fettleber, schlechte Blutzucker-Werte und extrem hohe Cholesterinwerte.

Die Forschenden folgern im Fachmagazin Science Advances: Fürs Abnehmen oder zur Vorbeugung von Diabetes ist die Keto-Diät langfristig wohl nicht geeignet. Zwar lassen sich Ergebnisse aus Tier-Versuchen nicht 1:1 auf Menschen übertragen – aber die Hinweise passen zu Berichten von Patientinnen und Patienten, die bei jahrelanger Keto-Ernährung häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen.