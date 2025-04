Vorfahren der Krokodile lebten schon vor hunderten Millionen Jahren.

Seitdem gab es mehrere Massenaussterben auf der Welt, doch die Krokodile sind auch heute noch da. Forschende der Unis von Oklahoma und Utah haben untersucht, wie sie das geschafft haben, warum sie so langlebig sind.

Offenbar liegt das daran, dass Krokodile ziemlich flexibel sind in ihrem Lebensstil: Sie können viele Orte als Lebensraum nutzen und auch verschiedene Dinge fressen. Das Team schreibt in der Fachzeitschrift Palaeontology, dass es Zähne und Schädel untersucht hat. Daraus konnte es ablesen, was und wie die Krokodilvorfahren gefressen haben. Fossilien aus sieben Ländern auf vier Kontinenten wurden genutzt, so entstand ein Datensatz zu Ernährungsökologie, der 230 Millionen Jahre Evolutionsgeschichte umfasst.

Mit Blick auf die Zukunft schreiben die Forschenden, dass Krokodile schon so viel Erdgeschichte erlebt haben und auch gerüstet sind für weitere Veränderungen. Die Menschen müssten aber bereit sein, ihre Lebensräume zu erhalten.