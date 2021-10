Fast Food ist in Deutschland oft billiger als Obst und Gemüse und gesundes Essen sucht man in manchen Schulkantinen vergeblich.

Ein Wissenschaftsteam aus München und Bremen schreibt in einer Studie: Daran ist zum Teil auch die Politik schuld, denn sie hat in den letzten Jahren viel zu wenig für gesunde Ernährung getan. Zum Beispiel orientiert sich Politik laut dem Bericht viel zu sehr an den Interessen der Lebensmittelindustrie. Es gebe kaum Eingriffe in Lebensmittelwerbung, und keine höheren Steuern für ungesunde Lebensmittel.



Empfehlungen haben die Forschenden aber auch: An oberster Stelle steht das Essen in Schulkantinen. Dafür sollte es laut den Fachleuten verbindliche Qualitätsstandards geben.



Vorschlag: Weniger Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse

Gleichzeitig könnte man die Mehrwertsteuer auf frisches Obst und Gemüse senken und eine Herstellerabgabe auf zuckerhaltige Getränke einführen. Wichtig seien auch Vorgaben für Lebensmittelwerbung, die sich an Kinder richtet.

Gesundes Essen für Kinder sei extrem wichtig, weil sie Übergewicht zum Teil mit ins Erwachsenenalter nehmen und dann oft Diabetes oder andere Krankheiten entwickeln.