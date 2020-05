In vielen Ländern gab es dazu schon Daten, in vielen aber auch nicht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben deshalb Daten der offenen Karte OpenStreetMap ausgewertet und eine eigene Weltkarte für erneuerbare Energien geschaffen. Mit der kann man laut den Forschenden nicht nur sehen, wo die Anlagen stehen, sondern auch, wie viel Leistung sie in etwa bringen. Die Karte zeigt, dass in Europa besonders viele Solaranlagen stehen, allerdings sind die eher klein. In China und den USA sind die Anlagen deutlich größer. Die meisten Windkraftanlagen stehen in Europa, Nordamerika und Ostasien.

Die Forschenden sagen, ihre Karte könne dabei helfen zu entscheiden, wo neue Anlagen gebaut werden sollen. Weil zum Beispiel zu viele Windkraftanlagen auf einem Fleck nicht gut für die Umwelt sind.