Seit rund 15 Jahren gibt eine mysteriöse Krankheit bei Schimpansen Forschungsteams Rätsel auf.

Doch möglicherweise hat ein Team um eine Biologin aus Wisconsin den verantwortlichen Erreger gefunden. Betroffen sind Schimpansen in einem westafrikanischen Schutzzentrum in Sierra Leone. Dort brachen immer wieder Affen zusammen und hatten schwere Magendarmprobleme. Die Krankheit verlief in allen bekannten Fällen tödlich für die Affen, obwohl Tiermediziner alles taten, um sie am Leben zu halten.

Die Biologin entdeckte unter dem Mikroskop in Gehirnproben ein bislang unbekanntes viereckiges Bakterium aus der Gattung Sarcina. Es kam nur in Proben kranker Tiere vor, nicht in denen von ehemals gesunden Tieren.

Noch ist nicht eindeutig bewiesen, dass die Mikrobe wirklich der Auslöser der Krankheit ist. Als nächstes wollen die Forschenden unter anderem im Wald des Schutzzentrums nach den Bakterien suchen. Ob sie auch Menschen krank machen können, ist nicht klar. Bislang erkrankten aber keine Mitarbeitenden in dem Zentrum.

Seine Ergebnisse hat das Team im Fachjournal Nature Communications veröffentlicht. Das Wissen um den Erreger soll Tiermedizinern auch helfen, erkrankte Schimpansen besser zu behandeln und zu retten.