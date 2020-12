Wenn ihr einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habt, dann stehen die Chancen ganz gut. Annie oder Anne wird die Puppe oft genannt, an der man das Beatmen und die Herzmassage üben kann. Ihr Gesicht wurde tatsächlich nach einer lebendigen Frau modelliert. Die Details dazu haben zwei britische Medizinerinnen im British Medical Journal zusammengetragen.

Demnach hat der erste Puppen-Hersteller seine Puppen nach dem Vorbild einer jungen Frau gestaltet, die um 1900 in Paris tot in der Seine gefunden wurde. Ein Pathologe war damals so fasziniert von ihrem Gesicht, dass er einen Abdruck machen ließ. Die Masken wurden in ganz Paris verkauft und über Umwege wurden sie so auch zum Vorbild der Beatmungspuppe. Ein Medizinethiker argumentiert im gleichen Fachmagazin, in dem diese Details zusammengetragen wurden, dass das Benutzen des Gesichts als Vorlage für Masken und Beatmungs-Puppen eigentlich nicht okay ist - schließlich konnte die tote Frau nie ihr Einverständnis geben. Allerdings ist das Gesicht der Beatmungspuppen inzwischen so verfremdet, dass man die Züge der toten Frau nur mit Mühe noch erkennen kann.