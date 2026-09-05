Wer schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, kennt sie: die Übungspuppe für die Herzdruckmassage.

In Schwerin läuft seit Mittwoch ein Rekordversuch (Livestream) zu einer Reanimations-Dauerkette - schon seit mehr als 80 Stunden. Am Vormittag ist der bisherige Rekord von 72 Stunden eingestellt worden, es soll aber bis mindestens Montag weitergehen - so lange, wie noch Leute vorbeikommen und mit der Herzdruckmassage bei der Puppe weitermachen.

Mit der Aktion wollen ein Notärzte-Verein und das Rote Kreuz darauf aufmerksam machen, wie wichtig Erste Hilfe ist, um Menschen zu retten. Der Verein sagt, dass alle vier Minuten in Deutschland jemand mit Herz-Kreislauf-Stillstand umfällt. Ohne Hilfe in den ersten acht Minuten gehen die Überlebenschancen gegen Null. Anleitungen für die Herzdruckmassage gibt's z.B. beim Roten Kreuz - fürs richtige Tempo kann man sich gut am Song "Staying Alive" von den Bee Gees orientieren.