Geschichten erzählen wir nicht nur mit unserer Stimme, sondern oft auch mit Händen.

Gestikuliert wird in allen Kulturen - in manchen aber mehr als in anderen. Zum Beispiel gestikulieren Italienerinnen und Italiener mehr als Schwedinnen und Schweden - das bestätigt eine kleine Studie der schwedischen Uni Lund. Dort sollten zwölf Menschen aus Schweden und zwölf aus Italien jemandem einen kurzen Videoclip für Kinder nacherzählen. Die Italienerinnen und Italiener machten dabei im Schnitt doppelt so viele Gesten wie die Schwedinnen und Schweden.

Andere Gesten, anderes Erzählen

Auch die Funktion der Gesten war unterschiedlich. Die Schwedinnen und Schweden benutzten sie hauptsächlich, um Gegenstände zu beschreiben. Die Italiener und Italienerinnen eher um die Geschichte zu strukturieren - zum Beispiel, eine neue Figur einzuführen oder für Kommentare. Das könnte auch darauf hinweisen, dass es in den beiden Kulturen ein unterschiedliches Verständnis dafür gibt, wie man eine Geschichte erzählt und was dabei wichtig ist. Die Forscherinnen wollen jetzt weitere Studien mit mehr Teilnehmenden durchführen.