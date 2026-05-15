Am Samstag ist das Finale des Eurovision Song Contests. Mit dabei ist Israel - und deshalb boykottieren fünf Länder das Event. Sie haben aus Protest gegen Israels Vorgehen beim Krieg im Nahen Osten keinen eigenen Song eingereicht.

Was die Fernseh-Ausstrahlung angeht, ziehen allerdings nicht alle Länder ihren Boykott durch. In den Niederlanden und Island können die Menschen das Finale im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehen. In Spanien läuft dagegen eine Musik-Sendung, in der über 20 spanische Künstlerinnen und Künstler auftreten. Irland zeigt die Wiederholung einer Kultsendung und in Slowenien laufen Dokus über das Leben der Menschen im Gazastreifen und Westjordanland.

ESC-Fans aus diesen fünf Ländern dürfen trotz Boykott für ihren Lieblingssong abstimmen. Allerdings bringen ihre Stimmen keine Punkte in der Länderwertung, sondern werden zum Rest der Welt dazugezählt.