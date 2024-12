Das zeigt eine Studie der Unis Ulm, München und Tillburg in den Niederlanden. Wirtschaftswissenschaftler haben dafür mehr als 1000 Teams beobachtet, die in Escape Rooms waren. Den Teams wurde gesagt, dass sie 50 Euro bekommen, wenn sie die Aufgabe innerhalb von 60 Minuten schaffen, später wurde das sogar noch verkürzt auf 45 Minuten. Es zeigte sich: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppen den Escape Room innerhalb von 45 Minuten schafften, verdoppelte sich, wenn Geld in Aussicht gestellt wurde.

Finanzieller Anreiz erhöht den Wunsch nach einer Führungsperson

Die Forscher schreiben, dass man die Erkenntnisse vielleicht auch auf die Arbeitswelt übertragen könnte. Immer dann, wenn im Team Aufgaben erledigt werden müssen, die strategisches Denken erfordern und nicht zur täglichen Routine gehören, könnte irgendeine Art von Bonus vielleicht helfen. Die Studie zeigte auch, dass der finanzielle Anreiz dazu führte, dass die Teams eher das Bedürfnis nach einer Führungsperson hatten. Wenn sie so eine Person hatten, war ihr Ergebnis besser.