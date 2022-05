Roboter, die kochen können, gibt es schon - geschmacklich ist da aber meistens noch Luft nach oben.

Das wollen Forschende von der Uni Cambridge in Großbritannien ändern, und zwar indem sie einen Roboter-Koch das Essen zwischendurch auch abschmecken lassen. Das würde ein Mensch schließlich auch machen.

In einem Fachmagazin schreiben die Forscher, dass sie den Roboter neun verschiedene Varianten von Rührei mit Tomaten haben probieren lassen. Dafür bekam der Roboter einen Sensor, den er in das Essen tauchen und damit quasi schmecken konnte, wie salzig das Essen war. Weil für den Geschmack auch Kauen eine Rolle spielt, steckten die Forschenden das Gericht für einige Varianten in einen Mixer.

Die Forschenden sagen, dass der Roboter die Würzung des Essens mit Salz durch dieses Zwischendurch-Abschmecken viel besser bewerten konnte. Sie hoffen, dass ihr Ansatz dabei helfen kann, dass Roboter leckereres Essen kochen - und dass das in Zukunft vielleicht auch an den individuellen Geschmack der bekochten Person angepasst werden könnte.