Wer heute studiert, bekommt in der Unimensa deutlich anderes Essen als vor zehn Jahren.

Fachleute von der Uni Konstanz und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin haben mehrere Millionen Menüs aus 340 deutschen Hochschulmensen analysiert, zwischen 2015 und 2024. Wenig überraschend war: Im Laufe der Zeit ist der Anteil veganer Gerichte deutlich gestiegen, er hat sich verdreifacht, auf fast 40 Prozent. Spannend ist aber: Dafür wurden vor allem vegetarische Gerichte aus dem Speiseplan genommen. Deren Anteil sank von 44 auf 25 Prozent. Fleischhaltige Hauptgerichte nahmen dagegen im Schnitt nur um etwa zehn Prozent ab, sie machen aktuell knapp ein Drittel der Mensa-Menüs aus.

Die Forschenden sagen, hinter dem Trend zu weniger tierischen Produkten steckt wahrscheinlich eine höhere Nachfrage nach pflanzenbasiertem Essen. Auf der anderen Seite könnten die Mensen mit einem vielfältigen veganen und vegetarischem Angebot diese Nachfrage noch weiter unterstützen und damit gleichzeitig zu mehr Nachhaltigkeit beitragen.