Ein KI-Modell unter anderem von Forschenden der Uni Magdeburg könnte dabei helfen, Lieferzeiten zu verkürzen. Und zwar einfach, indem es die Reihenfolge, in der Restaurants in der App angezeigt werden, dynamisch ändert.

Je weiter oben ein Restaurant in der Liste, desto wahrscheinlicher ist es, dass man dort sein Essen bestellt. Denn die Reihenfolge beeinflusst unsere Entscheidung mehr, als wir selbst und die Liefer-Plattformen denken. Das hatte das Forschungsteam herausgefunden, als es mehr als 860.000 Bestellungen auf einer slowenischen Lieferdienstplattform ausgewertet hat.

Das KI-Modell, das im Fachmagazin Management Science vorgestellt wird, berücksichtigt verschiedene Aspekte: Die Vorlieben der Nutzenden, wie stark das Restaurant gerade ausgelastet ist und auch, wie effizient die Fahrer und Fahrerinnen eingesetzt werden können. Restaurants, die gerade besonders viele Bestellungen haben, tauchen in der App dann einfach weiter unten auf.