Estland hat die ersten Gefangenen aus Schweden aufgenommen, weil dort die Gefängnisse zu voll sind.

Nach Angaben des estnischen Gefängnisdienstes kamen vier Häftlinge mit einem Flugzeug und wurden in eine Haftanstalt in Tartu gebracht. Der Transport und die Aufnahme sollen sicher und planmäßig verlaufen sein.

Estland und Schweden hatten letztes Jahr abgemacht, dass nach und nach bis zu 600 schwedische Gefangene in die zweitgrößte Stadt Estlands verlegt werden sollen. Die Kosten übernimmt der schwedische Staat. Das Land hat schon länger große Probleme mit kriminellen Gangs. In Estland dagegen stehen besonders viele Zellen leer.

Estland darf dabei die Gefangenen selbst überprüfen und im Zweifel auch zurückweisen. Bevor sie entlassen werden, kommen sie zurück nach Schweden.