Dass Menschen immer mehr Geld fürs Wohnen ausgeben müssen, ist laut einem neuen EU-Bericht eine der größten Gefahren für unsere Grundrechte.

Der Bericht kommt von der EU-Agentur für Grundrechte und Fachleute haben gesammelt, welche Probleme die Grundrechte gerade am stärksten bedrohen. An Platz 1 kommt, dass bezahlbarer Wohnraum knapp ist und immer mehr Menschen sich keine Wohnung mehr leisten können. Weitere Probleme sind laut der Agentur, dass es in der EU so viele Wanderarbeiter gibt, die ausgebeutet werden. Und, dass es im Netz viel Hassrede gibt. All das gefährde die Grundrechte und die Demokratie.

Die EU-Grundrechte-Agentur fordert, dass die EU-Staaten Wohnraum als Grundrecht einstufen und mehr Sozialwohnungen zur Verfügung stellen.