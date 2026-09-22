E-Autos werden in der Europäischen Union immer normaler.

Im letzten Jahr waren mehr als 17 Prozent der neu zugelassenen PKW reine E-Autos. Wenn man Hybrid-Autos mit dazu zählt, dann machten die Stromer knapp 60 Prozent der Neuzulassungen aus. Das ist ein neuer Rekordwert. Das Statistische Bundesamt hat für die Untersuchung Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat ausgewertet. Reine Verbrenner-Autos werden dagegen seltener gekauft, weniger als 10 Prozent der Neuwagen waren Diesel-PKW, rund 27 Prozent waren noch Benziner.

Deutschland liegt beim Anteil der E-Auto-Neuzulassungen leicht über dem EU-Durchschnitt. Die Zahlen schwanken aber je nach Land stark. In Dänemark

und den Niederlanden zum Beispiel führen E-Autos die Neuwagen-Zulassungen an, in Kroatien werden sie kaum gekauft.