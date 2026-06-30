Tofu-Steak oder Veggie-Hühnchen sollen künftig neue Namen bekommen. Die EU-Staaten haben eine Liste mit Begriffen verabschiedet, die nicht mehr für pflanzliche Fleischalternativen verwendet werden dürfen.

Dazu gehören"Steak", "Speck" oder "Leber". Die neue Regel definiert das so: Namen von Tierarten - also Hühnchen, Rind, Pute - oder Namen von Teilstücken wie Rippchen, Hüfte, Speck, Kotelett sind tabu. Die Herstellerfirmen haben drei Jahre Zeit für die Umstellung. Deutschland hat sich bei der Abstimmung enthalten.

Eine Nachhaltigkeitsstudie von YouGov zeigt, dass pflanzliche Fleischalternativen inzwischen in vielen Haushalten in Deutschland fest zum Speiseplan gehören - vor allem bei Flexitariern, die weniger Fleisch essen wollen.