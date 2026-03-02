In Deutschland nutzen heute deutlich mehr Menschen soziale Medien als noch vor fünf Jahren.

Dem Statistischen Bundesamt zufolge waren es letztes Jahr fast 60 Prozent - das sind im Vergleich zu 2021 etwa 12 Prozentpunkte mehr. Es geht dabei nicht um Messengerdienste, sondern um Plattformen wie Instagram oder Tiktok.

Besonders junge Leute nutzen die Dienste - in der Altersgruppe 16 bis 34 sind es inzwischen über 80 Prozent. Unter die 50-Prozent-Marke rutscht der Anteil erst in der Altersgruppe ab 55 Jahre.

Deutlich unterm EU-Schnitt

Insgesamt liegt Deutschland bei Social Media aber deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Nur in Italien sind noch weniger Leute in Netzwerken aktiv.

Die höchsten Anteile an Nutzenden haben Dänemark, Zypern und Malta.