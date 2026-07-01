Wer bei Online-Shops außerhalb der EU bestellt, muss ab heute auch auf kleine Lieferungen Zoll zahlen.

Bisher waren Päckchen von Händlern wie Temu oder Shein zollfrei, wenn der Warenwert unter 150 Euro lag. Jetzt werden pro Produktkategorie drei Euro fällig. Bestellt man T-Shirts, Haarspangen und Kinderspielzeug kostet das also insgesamt neun Euro Zoll. Den muss zwar der Verkäufer zahlen, aber Verbraucherschützer rechnen damit, dass die Kosten am Ende bei Käuferin und Käufer landen.

Die EU will mit der Regel erreichen, dass weniger Billig-Produkte im Ausland bestellt werden, so dass europäische Verkäufer wieder bessere Chancen haben. Viele Preise auf Online-Plattformen sind schon entsprechend gestiegen.

Letztes Jahr kamen nach Zahlen der EU-Kommission fast 6 Milliarden Sendungen im Wert von je unter 150 Euro an. Mehr als 90 Prozent davon kamen aus China.