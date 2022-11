Wanderameisen kommen heute vor allem in Afrika und Südamerika vor, aber vor Millionen von Jahren lebten sie wohl auch in Europa.

Ein Forschungsteam aus den USA hat in einem Stück Bernstein aus einer Region in Osteuropa das älteste bisher bekannte Exemplar einer Wanderameisen-Art gefunden. Das Insekt in dem versteinerten Baumharz ist knapp drei Millimeter lang und laut den Forschenden etwa 35 Millionen Jahre alt. Die Fachleute sagen, es ist das erste Mal, dass ein Wanderameisen-Fossil aus Europa gefunden wurde. Die Studienleiterin hat den Bernstein zufällig in einer Fossilien-Sammlung der Universität Harvard aus den 1930er Jahren entdeckt. Sie sagt, ähnlich wie die modernen Wanderameisen hat das versteinerte Insekt wahrscheinlich unterirdische Nester gebaut, in großen Schwärmen gejagt und sich mit Hilfe von Duftstoffen orientiert. Wanderameisen haben nämlich keine Augen. Die gefundene Ameise hat sich wahrscheinlich verlaufen, als sie die Spur der Dufstoffe verlor und ist dann im Baumharz kleben geblieben, das später zu Bernstein wurde.