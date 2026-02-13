Immer weniger Menschen in Europa gehen ins Kino.

Die zuständige Stelle des Europarats hat Zahlen fürs letzte Jahr genannt: Da sahen sich insgesamt knapp 800 Millionen Menschen einen Film im Kino an - ein Minus von 5,5 Prozent im Vergleich zum Jahr davor.

Vor allem in Frankreich, Spanien und der Türkei ging die Zahl der Kinobesuche zurück. In Deutschland gingen dagegen wieder mehr Leute ins Kino.

Frankreich ist trotz deutlichen Rückgangs europäischer Spitzenreiter - mit fast 160 Millionen Kinobesuchen im letzten Jahr. Dahinter kommen Großbritannien und Deutschland.