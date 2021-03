Ihr wolltet schon immer mal die Erde aus dem All betrachten? Dann könnt ihr euch ab heute bei der Europäischen Weltraumorganisation Esa als Astronautin oder Astronaut bewerben.

Dazu möchte die Esa besonders Frauen ermutigen. Eine Frauenquote soll es aber nicht geben. Seit mehr als zehn Jahren werden erstmals wieder vier bis sechs festangestellte Astronautinnen und Astronauten gesucht, die regelmäßig an Esa-Missionen teilnehmen.

Außerdem gibt es Stellen für bis zu 20 Reserve-Raumfahrerinnen und -Raumfahrer. Einer dieser Plätze ist auch für einen Menschen mit einem bestimmten Grad an körperlicher Behinderung vorgesehen. So will die Weltraumorganisation untersuchen, unter welchen Umständen jemand zur ISS fliegen kann - aber ob das überhaupt möglich ist, bleibt offen.

Wer sich bewerben will, sollte Unterlagen auf der Esa-Karriere-Website einreichen, bis zum 28. Mai. Danach will die Europäische Weltraumorganisation in einem 6-stufigen Verfahren bis Oktober ihre neuen Astronautinnen und Astronauten auswählen. Bewerberinnen und Bewerber sollten einen Masterabschluss haben, zum Beispiel in Naturwissenschaften oder Informatik, und einige Jahre Berufserfahrung.