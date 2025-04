Elefanten in Deutschland in freier Wildbahn - das wäre auch heute rein theoretisch möglich.

Denn vor rund 35.000 Jahren gab es in Europa noch Waldelefanten. Die waren bis zu vier Meter groß - also größer als heutige Elefanten. Ein Forschungsteam aus Deutschland wollte rausfinden, warum diese Waldelefanten schließlich bei uns ausgestorben sind. Dafür haben die Forschenden Studien zu Fossilienfunden der Europäischen Waldelefanten ausgewertet. Und sie schreiben im Fachmagazin Frontiers of Biogeography, dass sie den damaligen Lebensraum der Tiere analysiert haben sowie die ökologischen Ansprüche und ihre Klimatoleranz.

Dabei zeigte sich, dass diese frühen Elefanten sogar den Höhepunkt der letzten Eiszeit überstehen konnten. Auch Wald brauchten sie nicht unbedingt zum Überleben. Rein theoretisch könnten diese Elefanten also noch heute bei uns leben. Das heutige Klima in Mittel- und Westeuropa wäre sehr geeignet. Deshalb spricht laut den Forschenden einiges dafür, dass unsere eiszeitlichen Vorfahren die Tiere so intensiv gejagt und deren Verbreitungsgebiet verkleinert haben, dass das zur Ausrottung der Waldelefanten in Europa geführt hat.

Anmerkung zum Symbolbild: Das Artikelfoto zeigt einen, nicht ausgestorbenen, asiatischen Elefanten.