Unsere direkten Vorfahren hatten wohl ziemlich lange die Möglichkeit, auf Neandertaler zu treffen.

Möglicherweise lebten sie nämlich in Europa mehrere tausend Jahre gleichzeitig. Ein niederländisch-britisches Archäologie-Team hat Überreste von Neandertalern und von modernen Menschen, also Homo sapiens datiert, die in Frankreich und Nordspanien gefunden wurden. Dann berechnete das Team per Wahrscheinlichkeitsrechnung die Zeitpunkte, an denen sich beide Gruppen frühestens und spätestens getroffen haben könnten. Die Schätzung ergibt, dass die beiden Menschenarten 1400 bis 2900 Jahre gleichzeitig in der Region gelebt haben könnten. In dieser Zeit konnten sich Neandertaler und unsere direkten Vorfahren auch miteinander fortpflanzen oder zum Beispiel ihre Technologien und Handwerkstraditionen austauschen. Dass sie sich miteinander fortgepflanzt haben, gilt als gesichert, denn jede und jeder von uns heutigen Menschen trägt auch ein bisschen Neandertaler-DNA in sich. Aber ob und wie sich auch Technologie und Traditionen vermischt haben, ist noch unklar.