Menschen können sprechen - Menschenaffen nicht, und das liegt auch an Unterschieden im Kehlkopf.

Das schreibt ein internationales Forschungsteam in einer neuen Studie. Seine Vergleiche zeigen, dass Affen komplexere Kehlköpfe haben als Menschen. Sie haben zum Beispiel Erweiterungen am Kehlkopf selbst und an den Stimmlippen. Im Laufe der Evolution gingen diese Erweiterungen dann verloren, der menschliche Kehlkopf hat sie nicht mehr. Experimente zeigten, dass die komplizierteren Kehlköpfe der Affen es sehr schwierig machen, stabile Laute zu formen - und das ist fürs Sprechen unverzichtbar.

Frühere Untersuchungen hatten schon gezeigt, dass Menschen im Vergleich zum Affen tiefer sitzende Zungen und Kehlköpfe haben. Das reichte vielen Forschenden aber nicht aus als Erklärung, warum Menschenaffen nicht sprechen können.