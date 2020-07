Zehn Zentimeter groß - und doch ein Saurier.

Ein internationales Team von Forschenden geht davon aus, dass das Fossil, das sie auf Madagaskar gefunden haben, zu einem Vorfahr von Dinosauriern und Flugsauriern gehört. Die Forschenden haben das Tier, frei übersetzt, den "winzigen Wanzentöter" getauft. Wie sie in den Proceedings of the National Academy of Sciences schreiben, lebte der Insektenfresser vor rund 237 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit hatte sich der Stammbaum von Dinosauriern und Flugsauriern noch nicht geteilt.

Die Forschenden glauben, dass es in der frühen Evolutionsgeschichte der Saurier eine Miniaturisierung gab: So hätten sich Insektenfresser eine neue Nische unter den Fleischfressern erschlossen. Der Flaum, den sie trugen, könnte ein Schutz gegen die großen Temperaturschwankungen des späten Trias gewesen sein. Später könnten sich daraus etwa die Federn der Flugsaurier entwickelt haben.