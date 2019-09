Erste Milchtrinker vor 6.000 Jahren

Wann haben die Menschen angefangen, Milch von Tieren zu trinken?

Ein Forschungsteam hat dafür jetzt den frühesten direkten Beleg gefunden - und zwar in Großbritannien in den Zähnen von Urmenschen, die dort vor rund 6.000 Jahren als Bauern gelebt haben. Das ist auch die Zeit, zu der die Menschen in Großbritannien überhaupt anfingen Land zu bewirtschaften.

Die Forschenden berichten in einem archäologischen Fachmagazin, dass sie die Überreste von sieben Urmenschen untersucht haben - von denen lebten einige in Südengland, andere in Mittelengland. Bei allen hätten sie in den mineralisierten Zahnbelägen ein bestimmtes Milchprotein entdeckt.

Das zeigt, dass die Urmenschen damals die Milch oder Milchprodukte von Kühen, Schafen und Ziegen zu sich genommen haben. Andere Studien weisen darauf hin, dass die Menschen damals noch keine Laktose verdauen konnten. Deshalb glauben die Forschenden, dass die britischen Urmenschen entweder immer nur sehr wenig Milch getrunken haben oder sie erst zu Käse oder anderen Produkten verabeitet haben. Dadurch wird nämlich der Laktose-Gehalt deutlich reduziert.